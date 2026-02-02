Nella notte il Pisa ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: si tratta di Oscar Hiljemark, ex centrocampista del Palermo. La notizia è arrivata poco prima di mezzanotte, chiudendo così una fase di incertezza e aprendo il nuovo capitolo per la squadra toscana.

di Lorenzo Vero PISA Sarà Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa. La conferma è arrivata nella notte, poco prima di mezzanotte. Una svolta totale, con la scelta del tecnico svedese (33 anni, è nato Gislaved il 28 giugno 1992), che in questi istanti si sta liberando dall’Elfsborg, club con cui ha giocato in Europa League in questa stagione disputando un match anche contro la Roma. Una guida tecnica giovanissima, classe 1992, quella scelta da parte della dirigenza per guidare il Pisa in questi ultimi mesi della stagione, alla ricerca dell’obiettivo salvezza. Trentatré anni (meno di Caracciolo, Cuadrado e Raul Albiol, per intendersi), Hiljemark è stato un calciatore, precisamente un centrocampista, ritiratosi a ventotto anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta nella notte: tutto sullo svedese. L’ex centrocampista del Palermo sarà l’allenatore dei nerazzurri

