sventrano bancomat con due esplosioni ma fuggono senza bottino

Due uomini hanno tentato di sventrare un bancomat a Santa Maria a Vico usando due esplosioni con la tecnica della “marmotta”. Quando sono riusciti a far saltare il caveau, sono arrivati i Carabinieri con una pattuglia e sono fuggiti senza portare niente. La scena si è svolta nel cuore del Casertano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno tentato ben due esplosioni con la tecnica della “marmotta” per sventrare il bancomat di un istituto di credito di Santa Maria a Vico, nel Casertano, ma quando ci sono riusciti sono stati messi in fuga dalla sirena di una pattuglia dei Carabinieri. Un furto consumato ma non andato a buon fine per i banditi quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì; è probabile che siano riusciti a portare via delle banconote, ma molte, quando sono giunti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, erano a terra bruciate, lasciate dunque lì dai ladri, che hanno avuto poco tempo per fuggire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

