Sussurri e mormorii dei big spender alla sfilate Haute Couture di Parigi
I grandi acquirenti di moda hanno fatto sapere cosa pensano delle ultime collezioni sfilate a Parigi. Durante gli eventi, alcuni clienti di alto livello hanno commentato le nuove creazioni di Dior, Chanel e altri marchi. Le opinioni sono diverse, ma tutti restano attenti alle tendenze e alle novità presentate in passerella.
Stavamo entrando a Villa Dior, una meta riservata ai clienti più importanti (i VIC) dopo il debutto di Jonathan Anderson con la sua prima collezione couture per la Maison, presentata quello stesso giorno. A quanto pare era la prima volta che Dior invitava una ristretta cerchia di giornalisti – fortunato me! – a partecipare al ritrovo con la clientela: un cocktail party che è anche un appuntamento di shopping, durante il quale i VIC possono vedere da vicino e, potenzialmente, ordinare la collezione. La mia impressione è che Dior volesse farci vedere i capi da vicino nello spazio appena rinnovato, e insieme farci toccare con mano l’entusiasmo con cui le frotte di clienti si sono lanciate sulla collezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
