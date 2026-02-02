Sussurri e mormorii dei big spender alla sfilate Haute Couture di Parigi

I grandi acquirenti di moda hanno fatto sapere cosa pensano delle ultime collezioni sfilate a Parigi. Durante gli eventi, alcuni clienti di alto livello hanno commentato le nuove creazioni di Dior, Chanel e altri marchi. Le opinioni sono diverse, ma tutti restano attenti alle tendenze e alle novità presentate in passerella.

