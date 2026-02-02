Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole italiane sono pronte a pubblicare gli avvisi per le supplenze del 2026. La procedura di interpello rimane valida anche per il prossimo anno scolastico, come previsto dall’OM n. 882024. Gli interpelli verranno aperti solo quando le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più insegnanti disponibili ad accettare gli incarichi proposti. La modalità resta quella degli anni passati, con le scuole che cercano di coprire i posti ancora vacanti solo in assenza di altre candidature.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria.

