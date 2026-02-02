La presentazione dei trailer per il Super Bowl 2026 ha lasciato molti fan delusi. Mentre si conosce già la lista di quelli in arrivo, alcuni dei più attesi, come quelli di Avengers: Doomsday, non sono stati ancora mostrati. La scelta della Marvel di tenere segreti alcuni trailer ha alimentato i dubbi sulla strategia dietro questa decisione. I tifosi si chiedono se ci siano motivi nascosti o semplicemente una mossa per sorprendere nel momento giusto.

Anticipata la lista dei trailer in uscita in concomitanza del Big Game, ma a quanto pare mancheranno i più attesi dal grande pubblico. Come da tradizione, è arrivato il momento del Super Bowl 2026 e, in concomitanza col Big Game, dell'uscita dei trailer più attesi dai fan del grande schermo. Secondo quanto anticipato dai rumor, però, quest'anno Marvel salterà l'appuntamento più atteso, rimandando il debutto del trailer di Avengers: Doomsday a data da destinarsi. A quanto possiamo capire dalla lista di promo diffusi sui social media, Marvel avrebbe deciso di dare campo libero ai DC Studios, rinunciando a lanciare durante il Super Bowl sia il trailer di Avengers: Doomsday che quello del cinecomic Sony Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Bowl 2026 senza trailer di Avengers: Doomsday? I dubbi sulla strategia Marvel

Secondo alcune indiscrezioni, il trailer completo di

