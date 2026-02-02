Il Super Bowl LX si avvicina e con lui l’attesa per i trailer più attesi dell’anno. Tuttavia, i fan Marvel resteranno delusi: i trailer del Marvel Cinematic Universe non saranno presenti durante l’evento televisivo. La mancanza di anticipazioni sui film Marvel lascia molti a chiedersi cosa aspettarsi e alimenta le discussioni tra gli appassionati.

Il Super Bowl LX si preannuncia come uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno, ma per i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU) le notizie non sono affatto entusiasmanti. Nonostante l’importanza strategica dei break pubblicitari della finale NFL — famosi per i loro spot milionari e le anteprime esclusive — quest’anno la Casa delle Idee potrebbe aver deciso di restare in panchina. Secondo quanto riportato da Deadline, la Marvel non avrebbe in programma il rilascio di nuovi trailer durante la partita. Una scelta che ha lasciato il web a bocca aperta, considerando che il 2026 è l’anno di due dei film più attesi di sempre: Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Super Bowl 2026: I trailer in arrivo (ma mancheranno quelli della Marvel)

Approfondimenti su Super Bowl LX

La presentazione dei trailer per il Super Bowl 2026 ha lasciato molti fan delusi.

Secondo alcune indiscrezioni, il trailer completo di

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SUPER BOWL 2026 Every New MOVIE TRAILER Coming Update!

Ultime notizie su Super Bowl LX

Argomenti discussi: Super Bowl 2026: si sfideranno Seattle Seahawks e New England Patriots; Super Bowl 2026, la finale è decisa; Super Bowl 2026, la guida: le squadre, lo stadio, le star dell'halftime show e dove vederlo in tv; New England Patriots e Seattle Seahawks giocheranno il prossimo Super Bowl.

The Mandalorian and Grogu, Toy Story 5 e gli altri trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026Fuoco alle polveri in attesa del Super Bowl 2026, ecco quali trailer e promo dei film più attesi verranno probabilmente mostrati durante l'incontro tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. movieplayer.it

Super Bowl 2026 senza trailer di Avengers: Doomsday? I dubbi sulla strategia MarvelAnticipata la lista dei trailer in uscita in concomitanza del Big Game, ma a quanto pare mancheranno i più attesi dal grande pubblico. movieplayer.it

A Billie Eilish il premio Canzone dell'Anno per Wildflower. Star contro l'Ice, domenica per il portoricano il palco del Super Bowl. Tutti i vincitori - facebook.com facebook

Iniziamo la copertura della finale mantenendo una tradizione di Huddle Magazine proponendovi la griglia dei playoff aggiornata al Super Bowl LX. x.com