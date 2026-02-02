Suor Emma Zordan tra gli esempi civili premiati dal presidente Sergio Mattarella

Suor Emma Zordan entra nell’elenco degli esempi civili premiati dal presidente Sergio Mattarella. La religiosa, riconosciuta per il suo impegno sociale, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale nel corso di una cerimonia ufficiale. Si tratta di un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto a favore della comunità e delle persone più bisognose.

La religiosa di Sabaudia è stata insignita del titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per il suo impegno in carcere al fianco dei detenuti. A marzo la consegna dell’onorificenza C’è anche suor Emma Zordan tra gli “esempi civili” insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come spiegano dal Quirinale, il presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. E tra di loro figura proprio suor Emma Zordan da anni al fianco dei detenuti, e he si è vista conferire il prestigioso riconoscimento proprio per il suo impegno tra le mura del carcere.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Suor Emma Zordan nominata Commendatore al Merito della Repubblica per il suo lavoro con i detenutiLATINA – Alta onorificenza al merito della Repubblica italiana per suor Emma Zordan. La religiosa di Sabaudia, della Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo, all’età di 84 anni è stata ins ... radioluna.it

Suor Emma, sempre accanto ai detenuti: «Il carcere la mia casa»La religiosa è stata nominata dal presidente Mattarella commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per il suo impegno in carcere. Da ... avvenire.it

