Sunset clause frequentarsi sì ma con la data di scadenza | il patto che obbliga all'onestà
Una nuova idea sta facendo discutere tra chi cerca un modo diverso di affrontare le storie d’amore. Si chiama
Stanchi di relazioni che non vanno da nessuna parte ecco la "Clausola del tramonto": frequentarsi dandosi una data di fine, proprio come uno yogurt in frigo da consumare prima che vada a male.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sunset clause, frequentarsi sì ma con la data di scadenza: il patto che obbliga all’onestàStanchi di relazioni che non vanno da nessuna parte ecco la Clausola del tramonto: frequentarsi dandosi una data di fine, proprio come uno ... fanpage.it
