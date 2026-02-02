Florence-Hunt Hyacint Bridgerton, ancora invisibile sullo schermo, ha già catturato l’attenzione nel mondo reale. Florence Hunt, l’attrice che la interpreta, si prepara a lasciare il segno nel mondo della moda, diventando il nuovo volto Dior. Mentre la piccola Hyacint fatica a trovare il suo spazio nella serie di Netflix, Hunt si prepara a sfilare davanti alle telecamere per un grande marchio, pronta a fare il salto.

La piccola Hyacint Bridgerton sta per spiccare il volo. E se nella famosa serie in onda su Netflix il suo momento non è ancora arrivato, tanto che prova spesso a intrufolarsi negli eventi dei grandi desiderosa di debuttare in società, per Florence Hunt, che la interpreta, la grande occasione è decisamente a portata di mano. Florence Hunt di Bridgerton è la nuova Ambassador Dior. L’attrice, 19 anni, è stata appena nominata nuova Ambassador di Dior, sia in ambito fashion (per le collezioni di Jonathan Anderson) che beauty. «L’attrice britannica incarna un’eleganza magnetica e una grande sensibilità», fanno sapere dalla Maison, «Il suo eccezionale lavoro l’ha ripetutamente distinta, in particolare in Queen at Sea prossimo film di Lance Hammer» (Il film, il primo di Hammer dopo 15 anni, dovrebbe uscire nelle prossime settimane, ndr ). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sullo schermo è la piccola Hyacint Bridgerton, che nessuno nota ancora, nella vita reale invece è tutta un'altra storia: Florence Hunt nuovo volto Dior

Approfondimenti su Hyacint Bridgerton

La serie Bridgerton ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, portando sullo schermo un’epoca storica ricca di fascino e intrighi.

Gianni Melidoni, figura storica del giornalismo sportivo romano, ha contribuito in modo significativo alla diffusione dello sport in televisione dagli anni ’70 agli anni ’90.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Benedict & Sophie - #bridgerton S4 love story | netflix #bridgertons4 #benophie #benedictbridgerton

Ultime notizie su Hyacint Bridgerton

Argomenti discussi: Apprezzamento: Catherine O’Hara è stata una benedizione sullo schermo; Black Ox, l’allegoria Zen sullo schermo; L’Angelo della morte torna sullo schermo: il mostro che il mondo lasciò scappare; Tesori nascosti ’Ciao bambino’ sullo schermo.

Dal libro allo schermo: The Seduction, ispirato a Le relazioni pericoloseThe Seduction è la serie HBO Max che reinterpreta Le relazioni pericolose: intrighi, desiderio e potere si intrecciano in un gioco di seduzione senza scrupoli, dal classico settecentesco allo sche ... libreriamo.it

Come fare la registrazione a schermo: guida facile e praticaChe cosa significa effettuare una registrazione a schermo e a cosa serve? Quando si lavora a pc spesso si può avere la necessità di dover spiegare o mostrare qualcosa ad un’altra persona, senza ... repubblica.it

amore si li ho letti mi mancano gregory e hyacinth, ora procederò a rileggerli in inglese!!!!!!!! (mio prefe è quello di benedict) facciamo una room bridgerton dove facciamo i giochi con i numero delle pagine dei libri ! x.com

Avete letto i libri di Julia Queen da cui è tratta la serie di bridgerton Pareri facebook