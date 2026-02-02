Nelle ultime settimane si registra un aumento preoccupante dei suicidi tra i detenuti. In appena 72 ore, cinque persone hanno deciso di farla finita nelle carceri italiane. La situazione rischia di peggiorare se le istituzioni non intervengono subito.

Sono state sufficienti 72 ore per assistere a un aumento dei suicidi nel primo mese dell’anno. Il bilancio ammonta a cinque detenuti che si sono tolti la vita dietro le sbarre. Il 28 gennaio, a Padova, un uomo di 74 anni. Trentasei ore dopo un uomo di 36 anni è morto impiccato nel bagno della sua cella. Contemporaneamente, a Firenze un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato trovato in cella con un lenzuolo legato al collo. Un bilancio preoccupante che mette in luce il sintomo di un sistema che ha smesso di gestire persone per limitarsi a stoccare corpi. Nelle carceri, l’umanità e la rieducazione ora sono concetti astratti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Suicidi nelle carceri: non più rieducazione, ma stoccaggio di corpi

Il 2025 si chiude con dati preoccupanti per il sistema carcerario italiano.

La situazione delle carceri in Puglia evidenzia criticità legate al sovraffollamento, ai crescenti tassi di suicidi e ai frequenti trasferimenti.

