Questa sera a Subbiano l’amministrazione comunale e la polizia locale incontrano i cittadini per parlare di sicurezza e tutela pubblica. L’appuntamento si svolge alle 21 e mira a rispondere alle domande dei residenti e a chiarire i progetti in corso per migliorare la sicurezza nel paese.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Subbiano, oggi alle 21 l’amministrazione comunale e la polizia locale incontrano i cittadini per la tutela e la sicurezza pubblica. Sul tavolo cosa succede nel territorio e cosa puo’ fare il cittadino. Questa sera, lunedì 2 febbraio, alle ore 21 presso la sala parrocchiale di Subbiano in via Togliatti, l’Amministrazione Comunale di Subbiano e la Polizia Locale incontrano i cittadini per informare sulla sicurezza pubblica e sulla tutela. Ilaria Mattesini, S indaco di Subbiano: “Abbiamo creduto opportuno di incontrare i cittadini a seguito di episodi sempre più frequenti di furto in abitazioni e di truffe, cercheremo di fornire indicazioni alla popolazione su come ci si può tutelare, sulle attenzioni che si devono avere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Subbiano, oggi l’amministrazione comunale e la polizia locale incontrano i cittadini per la tutela e la sicurezza pubblica

