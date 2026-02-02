Su e giù per la torre di Gnicche Leonardo Cialini e Virginia Leonardi conquistano la 21esima edizione

La prima tappa del circuito Chimera Run 2026 non ha deluso le aspettative con il consueto percorso che da Villa Severi si è snodato passando su strade bianche, costeggiando la torre del celebre brigante Gnicche, quindi salendo verso San Polo. Da qui il gruppo è sceso in velocità verso Andria per tornare di nuovo verso la torre di Gnicche e da qui dentro il parco di Villa Severi per gli ultimi metri di questa 12 chilometri a dir poco partecipata. In ambito femminile dominio delle ragazze della Filirun Team, con il successo per Virginia Leonardi in 51’56’’ seguita da Alessia Salvadori (53’38’’) e da Annalisa Lorenzini (54’19’’).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il 1° febbraio ad Arezzo si svolgerà la XXI edizione della “Su e Giù per la Torre di Gnicche”, una classica del podismo toscano.

