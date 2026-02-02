Studenti si sentono male dopo aver bevuto l' acqua a scuole | tutte negative le analisi

Gli studenti di una scuola media di Lugagnano di Sona si sono sentiti male dopo aver bevuto l’acqua. Le analisi dei campioni prelevati dal laboratorio Arpav hanno dato esiti negativi, confermando che l’acqua è sicura. Nessun rischio è stato riscontrato e le autorità hanno rassicurato i genitori.

Sono arrivati dal laboratorio Arpav gli esiti definitivi delle analisi dei parametri chimici e microbiologici sui campioni di acqua prelevati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Ulss 9 nella scuola media Anna Frank e nell’acquedotto di Lugagnano di Sona, i quali confermano la potabilità dell'acqua. Dati confermati dalle analisi di Acque Veronesi sulla centrale idrica che serve Lugagnano e lungo la rete di distribuzione che alimenta la scuola secondaria di primo grado. Anche in questo caso tutti campioni analizzati sono risultati conformi e privi di batteri: non è stata rilevata alcuna presenza di coliformi, Escherichia coli, enterococchi intestinali, Clostridium perfringens o salmonella, e l'acqua può dunque ritenersi sicura.🔗 Leggi su Veronasera.it

Quattro studenti di Ischia sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola.

Sei studenti della scuola media “Anna Frank” di Lugagnano, frazione di Sona, sono finiti in ospedale dopo aver avuto problemi dopo aver bevuto acqua dal rubinetto negli spogliatoi.

