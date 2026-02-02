Studentessa di 15 anni muore stroncata da malore | Addio Nancy eri dolcissima

La comunità di Castel Volturno piange la scomparsa di Nancy Anaam, una ragazza di appena 15 anni. La giovane è morta improvvisamente a causa di un malore, lasciando tutti sconvolti. La notizia ha colpito amici e familiari, che ricordano Nancy come una ragazza dolce e vivace. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire cosa abbia causato il malore, mentre le autorità invitano alla calma e alla prudenza. La famiglia si stringe nel dolore, mentre il paese si prepara a rendere omaggio alla giovane scomparsa.

La comunità di Castel Volturno è in lutto per la morte di una ragazzina di 15 anni, Nancy Anaam, stroncata da un malore improvviso. La tragedia si è consumata nella giornata di domenica. Nancy ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove, dopo diverse ore, il suo cuore ha smesso di battere. La notizia della prematura scomparsa si è rapidamente diffusa tra i compagni di classe e i docenti. La 15enne frequentava il Galileo Galilei di Mondragone. Sulla pagina Facebook dell’istituto è apparso un messaggio di cordoglio: “L’Isis Galilei di Mondragone piange la scomparsa della cara alunna Nancy Anaam e si stringe attorno alla sua famiglia”, si legge.🔗 Leggi su Casertanews.it

