Striscia di Gaza il valico di Rafah aperto sia in entrata che in uscita

Questa mattina il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto si è aperto sia in entrata che in uscita. Le autorità egiziane hanno deciso di lasciare passare persone e merci, facilitando così il flusso tra la Striscia e il mondo esterno. L’apertura dura fino a nuovo ordine e arriva in un momento di tensione crescente nella regione.

Rafah, 2 febbraio 2026 – Il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, aperto oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in entrambe le direzioni. A riferirne, all'indomani della riapertura parziale del valico, è un ufficiale israeliano. "Dopo l'arrivo della missione Eubam, il valico di Rafah è aperto per gli spostamenti degli abitanti, sia in entrata che in uscita", ha detto il responsabile israeliano all'agenzia Afp. Alcune decine di persone sono arrivate stamani sul lato egiziano della frontiera per entrare nell'enclave palestinese. Secondo quanto riferisce l'egiziana AlQahera News citando una fonte anonima, "cinquanta persone lasceranno l'Egitto per Gaza e 50 persone arriveranno da Gaza" passando dal valico di Rafah nei primi giorni della riapertura.

