Strefezza al Tardini l' unica gioia della serata

La serata al Tardini si conclude con una sconfitta pesante per il Parma, che incassa la decima in stagione e la sesta in casa. L’unico momento positivo arriva dal mercato, lasciando comunque poco spazio alla speranza di ribaltare la situazione. La squadra fatica a trovare il ritmo e la vittoria sembra sempre più lontana.

La nota positiva, l'unica in una serata fredda che ha segnato la sconfitta numero 10, la sesta in casa per il Parma, arriva dal mercato. Gabriel Strefezza ha assistito, impotente, alla disfatta dei crociati dalla tribuna, assieme a Zion Suzuki e Lautaro Valenti. Il brasiliano, arrivato dall'Olympiacos, torna in Italia dopo sei mesi in Grecia dove ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppe varie realizzando un solo gol e mettendo a segno 5 assist. Ha avuto l'occasione per assaporare l'atmosfera del Tardini che, ahilui, non è stata delle migliori.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Parma prende Strefezza, a ore visite mediche e il contratto. E' l'attaccante adatto a fianco di PellegrinoNella serata di Parma-Juve arriva il colpo di mercato della società gialloblù: in attacco arriva Gabriel Strefezza. La notizia rimbalza prima dai microfoni di Sky, che rivela l'indiscrezione dando il ... gazzettadiparma.it

