Strategie per l’inclusione reale | guida pratica al metodo INCLUD-ED attraverso il caso della scuola La Paz

Una scuola di Madrid sta mettendo in pratica un metodo per ridurre la dispersione scolastica. Il progetto INCLUD-ED propone strategie concrete per coinvolgere gli studenti e mantenere vivo il loro percorso di studi. La scuola La Paz ha adottato queste misure, ottenendo risultati che potrebbero fare da esempio ad altre istituzioni.

Il progetto INCLUD-ED offre strategie concrete contro la dispersione, come dimostra il caso della scuola La Paz. Attraverso Gruppi Interattivi moderati da volontari e il coinvolgimento decisionale delle famiglie, l’istituto ha azzerato l’assenteismo e migliorato drasticamente i voti. Per i docenti e i dirigenti scolastici che operano in contesti a rischio di dispersione o con alte percentuali di studenti provenienti da minoranze, l’individuazione di strategie didattiche efficaci rappresenta una priorità quotidiana e una sfida complessa. Il progetto INCLUD-ED (Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education), finanziato nell’ambito del Sesto Programma Quadro della Commissione Europea, risponde a questa esigenza superando le teorie astratte.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un nuovo studio europeo mette sotto la lente le scuole italiane e il modo in cui trattano gli studenti fragili.

