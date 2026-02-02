La strategia di sicurezza di Trump apre un nuovo fronte tra gli Stati Uniti e l’Europa. La Bocconi sottolinea come l’idea possa sembrare un tentativo di dividere i paesi europei, ma in realtà rappresenta un’occasione per rafforzare l’Unione. L’ipotesi è di spingere l’Europa a puntare di più sulla difesa comune, investendo in modo più deciso in questo settore. Insomma, non si tratta di una minaccia, ma di un invito a unirsi di più per proteggersi meglio.

Non solo un modo per disgregare gli Stati membri. Ma, anzi, un’opportunità per l’Unione Europea. Da cogliere come? Con una maggiore integrazione politica ed economica che passi da una soluzione precisa: aumentare la protezione degli Stati membri e quindi gli investimenti nel settore della Difesa. Come chiedono anche gli ex premier italiani Enrico Letta e Mario Draghi nei loro rapporti sul futuro dell’Unione Europea voluti da Ursula von der Leyen. È questo il risultato a cui arriva il primo studio italiano sulla nuova National Security Strategy dell’amministrazione americana di Donald Trump che ha creato tanto dibattito perché nel rapporto si parla di poter staccare alcuni Paesi europei – tra cui l’Italia – dall’Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strategia di sicurezza di Trump, la lettura della Bocconi: “Un’occasione per l’Ue per riarmarsi”

Approfondimenti su Trump Strategia

Il recente intervento di Meloni evidenzia come la nuova strategia di sicurezza americana rappresenti un'opportunità per l'Europa di rafforzare la propria autonomia e unità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trump Strategia

Argomenti discussi: Pentagono, per la nuova strategia di sicurezza, Russia e Cina sono minacce gestibili; Sicurezza e centralizzazione: qual è la strategia di Trump in Siria e Iraq; La nuova strategia di Difesa degli Stati Uniti: priorità assoluta il territorio nazionale; Cosa dice la nuova Strategia di Difesa Nazionale degli Stati Uniti.

Cosa dice la nuova Strategia di Difesa Nazionale degli Stati UnitiLa nuova Strategia di Difesa Usa punta su Cina, sicurezza interna e oneri agli alleati, riducendo il peso dell’Europa e rafforzando la base industriale ... ilbolive.unipd.it

Strategia cyber 2026-2030. Parigi definisce architettura, priorità e strumentiLa Strategia nazionale di sicurezza informatica 2026-2030, elaborata sotto il coordinamento del Segretariato generale della difesa e della sicurezza nazionale e voluta dal Presidente della Repubblica, ... formiche.net

Cybersecurity, così la Nis2 diventa una strategia. https://www.economymagazine.it/cybersecurity-cosi-la-nis2-diventa-una-strategia/ #cybersecurity #sicurezza #economymag Grimaldi Lines facebook

Sicurezza e centralizzazione: qual è la strategia di #Trump in #Siria e #Iraq Nel suo secondo mandato alla Casa Bianca, il presidente USA adotta una strategia di sicurezza basata su governi centrali forti e non settari per contenere l’ #Iran, ma diversi nodi rest x.com