Strage Crans | morto il 18enne svizzero Alexi Bollag è la 41esima vittima

Si aggrava il bilancio della tragedia di Crans-Montana. Questa mattina, all’ospedale di Zurigo, è morto Alexis Bollag, il 18enne svizzero rimasto ferito nel rogo. Era in ospedale da oltre un mese, e alla fine non ce l’ha fatta. Ora sono 41 le vittime di quella notte fatale.

Si aggrava il bilancio delle vittime del rogo di Crans-Montana. È morto sabato, all' ospedale universitario di Zurigo, Alexis Bollag, 18 anni, dopo un'agonia durata oltre un mese. Il giovane era uno dei feriti più gravi dell'incendio scoppiato la notte di Capodanno all'interno del locale Le Constellation, tragedia che ora conta 41 vittime. La notizia è stata comunicata domenica dalla Procura di Sion. Alexis Bollag era un promettente giocatore di basket, militava nelle giovanili del Pully Lausanne, club professionistico iscritto alla Swiss Basketball League. I suoi allenatori lo ricordano come "una piccola grande stella " e una "vera promessa del basket svizzero ".

