Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, mette fine alle speranze di rafforzamenti invernali. In una giornata senza colpi di scena, Marotta conferma che il mercato è chiuso e che Diaby e Perisic non arriveranno più. Le ultime ore si sono svolte senza novità, e ora l’attenzione si sposta sulla rosa attuale, senza ulteriori investimenti.

"Il mercato è chiuso? Credo di sì". La giornata di oggi farà da fact checking alle dichiarazioni di Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, convinto che nelle ultime ore della sessione invernale non ci saranno sussulti. A partire dalla situazione di Davide Frattesi, schierato ieri dal 1’ e su cui anche Chivu si è espresso nel post-gara: "Deve dimostrare le sue qualità, abbiamo bisogno anche di lui in condizioni ottimali". "Non ha manifestato la volontà di andare via e nel corso dell’anno avrà l’opportunità di dimostrare chi è - commenta invece Marotta sul centrocampista -. Non siamo presi dall’ansia perché non ci sono necessità di colmare un vuoto, se non il fatto che Dumfries è reduce da un intervento chirurgico e quindi, in caso di opportunità, avremmo voluto rafforzare il settore degli esterni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stop del presidente. "Mercato chiuso. Diaby e Perisic non arriveranno»

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Cremonese-Inter, Giuseppe Marotta ha parlato della situazione di mercato dei nerazzurri.

Marotta rassicura i tifosi: “Il mercato è chiuso, salvo imprevisti.

