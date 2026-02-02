stewardexe tra etica e innovazione | Luca Severino presenta blockrootstar a Unplugged Playlist

Luca Severino ha presentato il suo nuovo progetto “blockroots.tar” a Unplugged Playlist. L’evento ha acceso il dibattito tra etica e innovazione nella musica elettronica, puntando i riflettori su come tecnologia e responsabilità si intreccino nel panorama attuale. Severino ha spiegato che non si tratta solo di suoni e club, ma di interrogarsi su cosa stiamo creando e consumando ogni giorno.

C'è un modo diverso di raccontare la musica elettronica oggi: non solo suoni, club e playlist, ma anche responsabilità, tecnologia e domande scomode su ciò che stiamo costruendo — e consumando — ogni giorno. È questo il cuore della nuova puntata di Unplugged Playlist, dove Luca Severino presenta il progetto steward.exe e il brano dal titolo volutamente "informatico": blockroots.tar. Un nome che sembra un programma (e non è un caso). Steward.exe è più di un alias: è una dichiarazione di intenti. "Steward" richiama l'idea di custodia, di cura, di gestione consapevole. ".exe" è un'esecuzione, un'azione, qualcosa che si attiva e produce conseguenze.

