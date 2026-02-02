Steven Spielberg con la sua vittoria ai Grammy ha vinto proprio tutto Ecco come ci è arrivato

Oggi si parla di un regista che ha fatto la storia di Hollywood: Steven Spielberg. Dopo tanti anni di carriera, ha finalmente conquistato un Grammy, chiudendo così il cerchio di riconoscimenti. La sua strada non è stata facile, ma alla fine è riuscito a portare a casa anche questo premio, dimostrando di essere uno dei più grandi del suo tempo.

Oggi sembra incredibile, ma Steven Spielberg, probabilmente il regista hollywoodiano più celebre di tutti i tempi, anche per i suoi successi al botteghino, non ha vinto fin dall'inizio ciò che avrebbe meritato. Addirittura, quando Lo squalo, suo secondo lungometraggio vinse l' Oscar per il miglior film, uno dei momenti più belli di sempre per il cinema, il cineasta venne snobbato quando si trattò di scegliere il miglior regista. In effetti, poi, è riuscito ad aggiudicarsi parecchie delle celebri statuette, con Incontri ravvicinati del terzo tipo, senza dimenticare I predatori dell'Arca Perduta, ed E.

