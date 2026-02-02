Gli Stati Uniti e l’India hanno firmato un nuovo accordo commerciale che entra in vigore subito. Donald Trump ha annunciato la firma, che prevede la riduzione delle tariffe su alcuni beni considerati strategici. L’intesa mira a rafforzare i rapporti tra i due paesi e a favorire gli scambi commerciali.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’approvazione di un nuovo accordo commerciale con l’India, in vigore sin da subito. L’intesa prevede una riduzione del dazio reciproco imposto dagli Stati Uniti sull’India, passato dal 25% all’18%, mentre Nuova Delhi si impegna a eliminare del tutto le tariffe e le barriere non tariffarie nei confronti dei prodotti statunitensi. L’annuncio è stato reso noto dal capo di Stato americano tramite il suo social network Truth, in un messaggio in cui ha sottolineato la rapidità con cui è stato raggiunto l’intesa, definendola “con effetto immediato”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stati Uniti-India siglano nuova intesa commerciale con riduzione tariffe su beni strategici

Approfondimenti su Stati Unis India

Italia e India rafforzano la collaborazione nel settore sportivo attraverso un nuovo accordo tra il Coni e l’Indian Olympic Association.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato anticipatamente alcune valutazioni sui dazi antidumping applicati a specifici marchi di pasta italiani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stati Unis India

Argomenti discussi: La Commissione Ue sigla accordo storico di libero scambio con l’India; India e Ue siglano un accordo di libero scambio e altre notizie interessanti; Ue e India siglano un ampio accordo di libero scambio; UE e India siglano un accordo commerciale - La madre di tutti gli accordi.

Stati Uniti e India raggiungono accordo commerciale per ridurre i dazi al 18%Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... teleborsa.it

Contro i dazi di Trump, Ue e India siglano un accordo commerciale senza precedentiCosta, Modi e Von der Leyen in India ... msn.com

Negli Stati Uniti e in Canada, il 2 febbraio si celebra il Giorno della Marmotta (Groundhog Day), una tradizione in cui una marmotta indica se l'inverno sarà ancora lungo e freddo o se la primavera arriverà presto. Questo metodo, ossia quello di osservare le mo - facebook.com facebook

L’Europa non deve guardare agli Stati Uniti nè alla Cina. L’Europa deve guardare all’Europa e diventare una potenza. Si può fare, basta volerlo. x.com