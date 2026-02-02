Oggi negli Stati Uniti si ripete la tradizione della marmotta a Punxsutawney. Come ogni 2 febbraio, la celebre marmotta Phil ha fatto la sua previsione davanti a una folla di curiosi. La cerimonia, ormai appuntamento fisso, si svolge ogni anno in questa piccola cittadina della Pennsylvania.

(LaPresse) Negli Stati Uniti oggi è il giorno della marmotta e a Punxsutawney, in Pennsylvania, come ogni 2 febbraio, si è rinnovata la tradizionale cerimonia della marmotta Phil. Quest’anno, uscendo dalla sua tana, l’animale ha visto la sua ombra quindi si prevede un inverno ancora lungo. La marmotta Phil ogni 2 febbraio viene svegliata al Gobbler’s Knob e fatta uscire dalla sua tana: un tronco cavo accuratamente salvaguardato durante tutto l’anno. Il Punxsutawney Groundhog Club afferma che quando Phil non vede la sua ombra, significa che la primavera arriverà presto. Quando invece la vede, ci saranno altre sei settimane di inverno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, è il giorno della marmotta. Phil ha fatto la sua previsione: la cerimonia a Punxsutawney

Approfondimenti su Punxsutawney Phil

La marmotta Phil ha previsto altre sei settimane di inverno.

Oggi è il Giorno della Marmotta, una ricorrenza che si ripete ogni 2 febbraio negli Stati Uniti e in Canada.

Ultime notizie su Punxsutawney Phil

