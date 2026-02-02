Statale 36 nasce il gruppo per sopravvivere al traffico | oltre 800 utenti uniti su WhatsApp

Oggi si forma un gruppo su WhatsApp che conta già oltre 800 persone per affrontare il traffico sulla Statale 36. Gli automobilisti si sono uniti per condividere informazioni sui tempi di percorrenza e trovare soluzioni comuni. La strada attraversa diverse province, da Milano a Sondrio, passando per Monza, Lecco e Como, e diventa sempre più difficile da gestire nei giorni di punta. Gli utenti sperano che questa iniziativa possa portare a qualche risultato concreto e alleggerire le code che spesso si formano lungo il percorso.

Oltre 800 automobilisti e pendolari segnalano in tempo reale incidenti, rallentamenti e percorsi alternativi sulla Statale 36 Un'arteria fondamentale, oggi sotto pressione più che mai anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Tra cantieri, interventi infrastrutturali e l'aumento dei flussi turistici, la Statale 36 è diventata uno dei punti più critici della viabilità lombarda. Secondo le stime, nei tratti più trafficati transitano ogni giorno tra le 100.000 e le oltre 200.000 auto, con punte ancora più elevate nei fine settimana e nei periodi di esodo. Incidenti, uscite chiuse, rallentamenti improvvisi, auto contromano: sulla Statale 36 può succedere davvero di tutto.

