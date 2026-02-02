Stasera in tv il finale della serie con Luisa Ranieri La preside | arresti inaspettati tradimenti e il sogno di una scuola che salva le vite

Questa sera va in onda il gran finale della serie con Luisa Ranieri. Dopo tre puntate piene di colpi di scena, ancora sorprese in vista. Ci saranno arresti inattesi e tradimenti, tutto in una storia che mostra il sogno di una scuola che può cambiare le vite. Gli spettatori devono prepararsi a un finale che promette emozioni forti e sorprese che nessuno si aspetta.

Se pensavate di aver già visto tutto nelle prime tre puntate, preparatevi: il finale di La Preside promette di non lasciare nessuno indifferente. La serie con Luisa Ranieri, che ha tenuto incollati allo schermo oltre 4 milioni di spettatori ogni lunedì sera ci saluta con la quarta e ultima puntata. Che si preannuncia ricca di emozioni, tradimenti e piccole grandi vittorie. Eugenia Liguori, la preside coraggiosa interpretata da una Ranieri in stato di grazia, arriva al capolinea del suo primo anno scolastico all'Istituto Anna Maria Ortese. E che anno. Tra furgoni che tentano di investirla, minacce della camorra e studenti da strappare uno a uno alla strada, questa donna non si è data per vinta nemmeno per un secondo.

