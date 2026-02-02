Starace emozionata al debutto nei banchi della Giunta Decaro | Ci prenderemo cura di tutta la Puglia

La neoeletta Graziamaria Starace si è seduta oggi tra i banchi della Giunta regionale, emozionata ma determinata. Al suo debutto, la vicepresidente ha promesso di prendersi cura di tutta la Puglia, anche se il compito si presenta impegnativo. La sua presenza ha attirato l’attenzione, e ora si attende di vedere come si muoverà sui temi che le sono stati affidati.

Intervistata a margine della seduta di insediamento del Consiglio regionale, l'assessora al Turismo e alla Promozione racconta il suo debutto nella sala delle adunanze “Impegnativo ed emozionante”. Così la viestana Graziamaria Starace descrive il suo debutto nella sala delle adunanze del Consiglio regionale. “Sedere nei banchi della Giunta Decaro mi ha fatto tremare i polsi, l’ho detto stamattina anche alle persone più care", afferma l’assessore al Turismo e alla Promozione ai microfoni di BariToday. “È un punto di partenza. Il presidente ha ripercorso tutti i punti salienti del suo programma, un programma che abbiamo costruito insieme a lui, che abbiamo condiviso, per prenderci cura di tutta la Puglia – ha detto ricalcando il discorso di Antonio Decaro - e stare vicino ai pugliesi, ascoltandone le esigenze e cercando di risolvere i problemi che attanagliano da tempo la nostra bellissima regione”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Starace Graziamaria

Foggia si distingue nella Giunta Decaro, affidando a Piemontese una delega di rilievo e a Starace la realizzazione di un progetto ambizioso.

