A Prato, il progetto di spostare il campo da tennis sta già creando tensioni tra gli appassionati e gli organizzatori sportivi. La proposta, che si trascina da anni, mette in dubbio la sua attuazione. La comunità si divide tra chi sostiene il mantenimento della tradizione e chi vede nel cambiamento una possibilità di sviluppo. La polemica si accende a pochi mesi dall’avvio dei lavori, mentre i protagonisti cercano di trovare una soluzione.

Prato, 2 febbraio 2026 – Un progetto presentato come un sogno rischia di trasformarsi in un incubo per una delle realtà sportive più storiche della città. Il tennis pratese fa quadrato attorno al Circolo Tennis Etruria dopo l’ipotesi, emersa sulla stampa, della realizzazione di un nuovo stadio da 15mila posti nell’area del Lungobisenzio, progetto che comporterebbe il possibile spostamento dei campi del circolo. "Non siamo contrari a un nuovo stadio, ma al modo in cui questa ipotesi è stata comunicata”, afferma Antonio Bambagioni, delegato Fitp per la provincia di Prato, mentre il presidente del Ct Etruria Edoardo Sarti parla di «sconcerto» e sottolinea come «76 anni di storia non si cancellano con un rendering». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio, è già polemica. “Spostare il tennis? E’ una realtà radicata che esiste da 76 anni”

