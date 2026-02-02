Spruzzare profumo sul collo altera l'equilibrio ormonale? Risponde la cosmetologa

Spruzzare profumo sul collo, dove si trova la tiroide, può influenzare l’equilibrio ormonale. La domanda è arrivata alla cosmetologa, che spiega che non ci sono prove chiare che i profumi, nemmeno quelli con ftalati, possano danneggiare le ghiandole endocrine in modo diretto. Tuttavia, è sempre meglio usare i profumi con moderazione e preferire prodotti senza sostanze chimiche aggressive.

