' Splendida' d' Italia quattro ragazze strappano il pass per Chianciano terme Omaggio al sosia di Vasco

Quattro ragazze hanno conquistato il biglietto per Chianciano Terme, vincendo una gara tra pubblico e portando a casa il pass. Durante la serata al Teatro Verdi, tra divertimento e riflessioni, il pubblico ha assistito a uno spettacolo che ha saputo alternare momenti leggeri a occasioni di pensiero, lasciando tutti soddisfatti. È stato un giovedì sera di emozioni semplici e genuine.

Puro divertimento e momenti di riflessione si sono alternati con grazia ed efficacia nella serata che si è svolta giovedì sera al Teatro Verdi. Una serata che, com'era stato anticipato, nasceva già con un doppio intrattenimento, ossia la sfilata delle ragazze che concorrono a "Splendida d'Italia".

