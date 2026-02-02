Sam Raimi apre alla possibilità di tornare a dirigere un nuovo film di Spider-Man con Tobey Maguire. Dopo aver lavorato di recente con la Marvel in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il regista non esclude di riprendere le fila della sua saga di Peter Parker. Raimi dice che sarebbe felice di continuare la storia del supereroe, lasciando aperta la porta a un ritorno.

Il regista ha recentemente collaborato con la Marvel in occasione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e non esclude un ritorno nel mondo dell'Uomo Ragno. Sam Raimi ha parlato della possibilità di realizzare in futuro Spider-Man 4 e riportare Tobey Maguire sul set per interpretare ancora una volta Peter Parker. Il regista, intervistato da Associated Press, ha infatti svelato che sarebbe felice di poter tornare a occuparsi delle avventure del supereroe. Il ritorno di Maguire come Uomo Ragno? Tobey Maguire ha ripreso il ruolo del personaggio tratto dai fumetti Marvel in occasione di Spider-Man: No Way Home e Sam Raimi ha sottolineato che il pubblico ha amato rivederlo in azione insieme ai villain interpretati da Willem Dafoe e Alfred Molina, ovvero Green Goblin e Otto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man 4, Sam Raimi ammette: "Sarei felice di continuare la storia di Peter Parker con Tobey Maguire"

