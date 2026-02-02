Spettacolo al Ambra Jovinelli | Muccino racconta con umorismo e intensità la complessità delle relazioni familiari

La scena teatrale romana si anima con un nuovo spettacolo. Dal 4 febbraio 2026, il Teatro Ambra Jovinelli ospita il debutto di Gabriele Muccino come regista teatrale. Lo spettacolo, intitolato *A casa tutti bene*, mette in scena le complicate relazioni familiari, mescolando umorismo e intensità. Muccino porta sul palco le emozioni e le tensioni che attraversano le famiglie, catturando l’attenzione del pubblico con un approccio diretto e coinvolgente.

A partire dal 4 febbraio 2026, il Teatro Ambra Jovinelli di Roma diventa palcoscenico di un evento che incrocia cinema, teatro e memoria collettiva: il debutto alla regia teatrale di Gabriele Muccino con lo spettacolo *A casa tutti bene*. L'opera, tratta dall'omonimo film del 2016, si trasforma in un'esperienza scenica intensa, dove il linguaggio del palcoscenico amplifica le sfumature emotive di una storia che ha già conquistato milioni di spettatori. La scelta di ambientare l'intero racconto in un'unica location – la casa di famiglia – e in un arco temporale ristretto, rende il teatro un luogo ideale per esplorare le dinamiche nascoste che si agitano tra i membri di una famiglia riunita per celebrare il compleanno ottantesimo della madre, Alba.

