Un agente di polizia ha aperto il fuoco contro una volante durante un intervento nel bosco della droga. La scena si è svolta questa mattina, quando gli agenti hanno tentato di bloccare un sospetto. L’agente ha risposto ai colpi e ora anche lui è sotto indagine. È il secondo caso nello stesso settore in pochi mesi.

Risponde al fuoco contro unna volante, l'agente finisce indagato. Un altro caso, sempre nella zona del "bosco della droga". La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore, "come atto dovuto" è l'espressione che trapela, un fascicolo d'indagine sul poliziotto che domenica ha avuto un conflitto a fuoco con Liu Wenham. Si tratta del 30enne cinese che, dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata in zona Rogoredo, ha aperto il fuoco contro l'auto della polizia che lo aveva intercettato e che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. La pm Simona Ferraiuolo ha già iscritto il fascicolo sul cittadino straniero per rapina aggravata e tentato omicidio.

© Iltempo.it - Spari contro la volante e lui risponde al fuoco: altro poliziotto indagato

Un incidente si è verificato a Milano, vicino a Rogoredo, dove un poliziotto in borghese ha sparato a un uomo di 28 anni.

In seguito all’uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, si susseguono reazioni da parte delle istituzioni e dei sindacati di polizia.

