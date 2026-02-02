Sparatoria tra rapinatore e polizia | l' agente sarà indagato per atto dovuto

La polizia ha deciso di indagare l’agente che ha sparato e ferito Liu Wenham, 30 anni, durante una sparatoria avvenuta domenica a Rogoredo. L’episodio si è verificato in piazza Mistral, e l’indagine è stata avviata come atto dovuto, senza che ci siano ancora dettagli sul motivo della sparatoria o sulle circostanze esatte.

Potrà così partecipare alle indagini con i suoi consulenti e dimostrare la legittima difesa, cioè la dinamica più probabile allo stato delle cose L'agente di polizia che ha ferito a colpi di pistola Liu Wenham, 30 anni, in piazza Mistral a Rogoredo domenica 1° febbraio sarà iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. La procura di Milano ha infatti aperto un fascicolo sull'episodio. Secondo quanto è stato ricostruito, Wenham avrebbe rubato la pistola a una guardia giurata per poi utilizzarla contro alcuni agenti di polizia, che hanno risposto al fuoco. In particolare un agente ha colpito l'uomo a un braccio e alla testa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo d’indagine sul poliziotto coinvolto nella sparatoria di domenica a Rogoredo.

Questa pomeriggio in piazza Mistral, a Milano, si è consumata una sparatoria tra un rapinatore e la polizia.

