Sparatoria tra rapinatore e polizia | l' agente sarà indagato per atto dovuto
La polizia ha deciso di indagare l’agente che ha sparato e ferito Liu Wenham, 30 anni, durante una sparatoria avvenuta domenica a Rogoredo. L’episodio si è verificato in piazza Mistral, e l’indagine è stata avviata come atto dovuto, senza che ci siano ancora dettagli sul motivo della sparatoria o sulle circostanze esatte.
Potrà così partecipare alle indagini con i suoi consulenti e dimostrare la legittima difesa, cioè la dinamica più probabile allo stato delle cose L'agente di polizia che ha ferito a colpi di pistola Liu Wenham, 30 anni, in piazza Mistral a Rogoredo domenica 1° febbraio sarà iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. La procura di Milano ha infatti aperto un fascicolo sull'episodio. Secondo quanto è stato ricostruito, Wenham avrebbe rubato la pistola a una guardia giurata per poi utilizzarla contro alcuni agenti di polizia, che hanno risposto al fuoco. In particolare un agente ha colpito l'uomo a un braccio e alla testa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Liu Wenham Polizia
Milano, sparatoria a Rogoredo: agente sarà indagato come atto dovuto
La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo d’indagine sul poliziotto coinvolto nella sparatoria di domenica a Rogoredo.
Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l’uomo è gravissimo
Questa pomeriggio in piazza Mistral, a Milano, si è consumata una sparatoria tra un rapinatore e la polizia.
Ultime notizie su Liu Wenham Polizia
Argomenti discussi: Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l'uomo è gravissimo; Sparatoria tra polizia e un rapinatore a Milano, l'uomo è gravissimo: le immagini da Rogoredo; Comunicazione Italiana.
Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Rogoredo: il 30enne è in fin di vitaAveva rubato la pistola a una guardia giurata, poi ha sparato all'auto di una pattuglia: gli agenti hanno risposto al fuoco ... rainews.it
Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it
@corriere Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Milano. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando al lavoro, facebook
Milano, nuova sparatoria a Rogoredo, Sisler: «Milano è diventata un far west»; Ugl: «servono tutele reali e interventi immediati» Rapinatore armato apre il fuoco contro una volante dopo aver aggredito una guardia giurata. L’uomo è in coma al Niguar... x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.