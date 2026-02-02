Sparatoria tra rapinatore e polizia indagati i 4 agenti per atto dovuto | per i pm uso legittimo di armi

Quattro agenti di polizia sono finiti sotto inchiesta dopo la sparatoria di domenica in piazza Mistral a Rogoredo. Durante il confronto con un rapinatore, i poliziotti hanno sparato e ferito un uomo di 30 anni. I magistrati hanno aperto un’indagine per lesioni colpose, ma gli agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per atto dovuto, in base all’uso legittimo delle armi. La vicenda ha fatto discutere, mentre si cercano ancora chiarimenti sui dettagli dell’intervento.

Quatto agenti di polizia sono indagati per lesioni colpose per il conflitto a fuoco di domenica 1° febbraio in piazza Mistral a Rogoredo, nel quale è stato ferito a colpi di pistola il 30enne L.W.: la procura di Milano ha iscritto, come atto dovuto e a loro tutela, tutti gli agenti intervenuti, compresi i tre che non hanno aperto il fuoco. Il fascicolo è stato aperto dalla pm Simona Ferraiuolo con l'obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli agenti, con l'iscrizione nel registro degli indagati, potranno partecipare con i loro consulenti alle indagini. Secondo quanto è stato ricostruito, L.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Rogoredo Conflitto

Ultime notizie su Rogoredo Conflitto

