Sparatoria a Rogoredo | 30enne in fin di vita Wenham Liu fantasma da giorni prima del folle raid

Una sparatoria è scoppiata questa mattina a Rogoredo, lasciando un 30enne in fin di vita. La polizia sta indagando su quanto accaduto, mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’episodio. Secondo testimoni, uno degli uomini coinvolti avrebbe detto di prendere una Redbull e un accendino, parlando di un certo Lan Yang, che poi si sarebbe dileguato senza lasciare tracce. La scena si è svolta in fretta, e ora si cerca di capire cosa ci fosse dietro a questa violenta sparatoria.

Milano – “Prendo una Redbull e un accendino. Paga Lan Yang». E alla domanda su chi fosse “Lan Yang“, quell’uomo si è dileguato (senza gli oggetti desiderati, che la titolare è riuscita a riprendersi). Solo in un momento successivo, i gestori cinesi di un bar in viale Omero hanno capito che quel cliente dall’aria svagata, entrato nel locale poco dopo le 13 e mai visto prima, poteva c’entrare con la sparatoria avvenuta poco dopo in via Cassinis, a un chilometro di distanza. Stesso giubbotto nero, stessa fisionomia in base alla descrizione del ferito. Verosimilmente Wenham Liu, cinese di 30 anni, colpito in un conflitto a fuoco con la polizia dopo aver rubato la pistola a un vigilante, è quello stesso cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria a Rogoredo: 30enne in fin di vita. Wenham Liu “fantasma” da giorni prima del folle raid Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria Sparatoria a Milano, rapina e colpi contro la Polizia: 30enne cinese in fin di vita a Rogoredo Un pomeriggio di sangue a Rogoredo, quartiere a sud di Milano, dove una rapina è finita con una sparatoria e colpi contro la polizia. Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra un rapinatore e agenti di polizia: 25enne in fin di vita Questa mattina a Milano una sparatoria ha portato un 25enne in fin di vita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo: ruba la pistola a un vigilante, poi fa fuoco contro la polizia. In fin di vita un 30enne; Milano, sparatoria a Rogoredo, in fin di vita un 30enne; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo; Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l'uomo è gravissimo. Milano, sparatoria a Rogoredo, in fin di vita un 30enneL'uomo avrebbe aggredito una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma, usata poi per sparare contro l’auto blindata della polizia ... rtl.it Sparatoria a Rogoredo: 30enne ferito dopo aver colpito la PoliziaMILANO E’ un cittadino cinese di 30 anni irregolare in Italia l’uomo ferito in conflitto a fuoco con la polizia nel pomeriggio in zona Rogoredo a Milano. Il giovane è stato colpito da un agente delle ... corrieredellacalabria.it EWS - #Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a #Rogoredo: l'uomo è gravissimo. «Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo» L' uomo di 31 anni, di nazionalità cinese, #LiuWenham, secondo le ricostruzioni, nel primo pomeriggio - facebook.com facebook L'aggressione alla guardia giurata, con la bastonata in testa e il furto della pistola. Poi l'incrocio con la polizia e il conflitto a fuoco. Un uomo - Wenham Liu, trentenne di origini cinesi - è stato gravemente ferito oggi pomeriggio in piazza Mistral, in zona Rogored x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.