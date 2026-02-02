La notte scorsa a Milano, quattro agenti della polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la sparatoria a Rogoredo. La vicenda riguarda un 30enne cinese, che ha aperto il fuoco contro una volante. Nonostante la scena sembri chiara, la magistratura ha deciso di approfondire le responsabilità degli agenti intervenuti.

Sparatoria a Milano, ultimo atto. Nonostante la dinamica dei fatti di Rogoredo appaia di una chiarezza cristallina – con un immigrato irregolare armato che apre il fuoco contro una volante – la magistratura milanese ha attivato il consueto meccanismo dell’iscrizione nel registro degli indagati per i quattro agenti dell’Uopi intervenuti. Così, mentre il loro aggressore, un 30enne cinese senza permesso di soggiorno – e attualmente ricoverato in gravi condizioni – accumula una sfilza di accuse che vanno dal tentato omicidio alla rapina a mano armata, i nostri agenti si ritrovano a dover giustificare l’uso legittimo delle armi davanti a una procura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sparatoria a Milano, indagati tutti e 4 gli agenti che hanno risposto al fuoco del 30enne cinese

Un pomeriggio di sangue a Rogoredo, quartiere a sud di Milano, dove una rapina è finita con una sparatoria e colpi contro la polizia.

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano.

Sparatoria a Milano, morto un 28enne colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve»

Sparatoria a Rogoredo, 4 agenti indagati ma con 'l'uso legittimo delle armi'I quattro poliziotti delle Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato, che sono intervenuti ieri nel quartiere Rogoredo, a Milano dove un cinese, che aveva fatto fuoco con ... ansa.it

Milano, quattro poliziotti indagati per la sparatoria con il rapinatore a Rogoredo: l'ipotesi dell'«uso legittimo delle armi»I quattro agenti dell'Unità speciale che domenica ha ferito gravemente un 30enne di origine cinese, che a sua volta aveva sparato contro di loro, sono indagati per lesioni colpose. Liu Wenham prima di ... milano.corriere.it

