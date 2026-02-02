Un uomo ha aperto il fuoco contro la moglie a Paduli, nel Beneventano. Dopo alcuni colpi di fucile, la donna è rimasta ferita gravemente, ma ora è fuori pericolo grazie all’intervento dei medici. L’uomo è stato arrestato subito dopo l’incidente. La lite tra i due era scoppiata poco prima.

Diversi colpi di fucile dopo una lite, l’ennesima. Un uomo ha sparato alla moglie a Paduli, comune del Beneventano. Poi è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio aggravato. Lei è finita sotto i ferri per un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Pio di Benevento, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni restano gravi, ma l’intervento chirurgico è andato bene e non è in pericolo di vita. La vittima si chiama Giulia, 45 anni. Il marito è un vigilante di 37 anni. La coppia ha due figli di 9 e 12 anni che al momento della violenza non erano all’interno del podere di famiglia che si trova sulla collina non lontana dalla discarica di Sant’Arcangelo Trimonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spara alla moglie nel Beneventano: arrestato. La vittima è grave, ma fuori pericolo dopo l’intervento

Approfondimenti su Beneventano Lite

Una guardia giurata ha sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant'Arcangelo Trimonte, nel Beneventano.

Un uomo ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, nel Beneventano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Beneventano Lite

Argomenti discussi: Spara al presunto amante della moglie, arrestato 58enne guardia giurata; Villa Carcina, gli spara dopo averlo trovato con la moglie: ferito a una gamba; Femminicidio-suicidio: Pasquale Calzone uccide la moglie Assunta Currà e si spara. La coppia si stava separando; Pasquale uccide la moglie Maria a colpi di pistola, poi si suicida.

Vigilante spara con un fucile alla moglie a Benevento: fermato dai carabinieri, la donna è grave in ospedaleUn vigilante ha sparato con un fucile alla moglie, una 46enne che ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. E’ accaduto a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. Il 38enne è stato ... gazzettadiparma.it

Spara alla moglie nel Beneventano: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di fucile la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La ... msn.com

Benevento, guardia giurata Valentino Salomone spara alla moglie Giulia De Luca, ora in prognosi riservata: la coppia si stava separando x.com

Benevento, vigilante spara alla moglie con un fucile: donna gravissima - facebook.com facebook