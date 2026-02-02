Spara alla moglie ferita gravemente

Questa mattina a Paduli, in provincia di Benevento, un uomo ha sparato alla moglie, ferendola gravemente con diversi colpi di fucile. La donna di 30 anni è stata subito trasportata in ospedale, dove ora si trova in grave condizioni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e la vicenda sta ancora emergendo.

17.50 Ferita con diversi colpi di fucile dal marito una donna di 30 anni a Paduli,in provincia di Benevento. L'uomo, una guardia giurata 38enne, non ha opposto resistenza all'arrivo dei Carabinieri ed è stato subito arrestato. Sono in corso accertamenti sull'arma che l'uomo ha usato per sparare alla donna.Trovata all'interno della loro abitazione, la moglie è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale San Pio, dove è ricoverata in prognosi riservata. In corso le indagini. A quanto si apprende, si stavano separando.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un vigilante ha sparato alla moglie con un fucile.

La tragedia si è consumata a Paduli, dove una guardia giurata ha sparato alla moglie.

Benevento, guardia giurata spara alla moglie con il fucile. La donna è in gravi condizioniUna donna di 30 anni è stata ferita con diversi colpi di fucile dal marito 38enne a Paduli, in provincia di Benevento. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Benevento intervenuti ... rainews.it

Spara alla moglie con un fucile: grave donna di 30 anni in provincia di BeneventoÈ accaduto a Paduli: la donna è stata ferita con diversi colpi di fucile nell’abitazione coniugale. Il marito, un 38enne, è stato arrestato dai carabinieri. fanpage.it

