Dopo la vittoria per 4-1 contro il Parma, Luciano Spalletti si concede a qualche commento in più. Il tecnico azzurro ha parlato di Kalulu, elogiandone l’ottimo rendimento, e ha anche rivolto un messaggio di in bocca al lupo a Di Lorenzo, che sta affrontando un momento importante. Il presidente del Napoli non si ferma, e con parole chiare si rivolge ai suoi giocatori, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

“E’ importante, la sua posizione da fastidio alla squadra avversaria, crea caos. Lui ha questa qualità di inserirsi al momento giusto. Dobbiamo contrarci e distenderci in un attimo, questa è la qualità di quando si dice gioco verticale. Se quando si palleggia ti vengono a prendere e si svuota c’è gioco verticale, sennò bisogna giocare corto ed entrare. A Di Lorenzo faccio il più sincero in bocca in lupo per ritrovarlo in campo il prima possibile, merita tutto il bene del mondo. Anche noi ci siamo sentiti male con lui. Lui in questo movimento è un maestro, è un giocatore totale, come sta diventando Kalulu. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Spalletti elogia Kalulu e manda un messaggio a Di Lorenzo

Nel calciomercato della Juventus, le parole di Spalletti rappresentano un segnale importante ai dirigenti.

Parma-Juventus, Spalletti: Icardi? No, la vera possibilità è Kolo Muanih

