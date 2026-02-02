La Juventus vince 4-1 a Parma e porta a casa tre punti fondamentali. La squadra mostra una crescita evidente, anche se l’allenatore Luciano Spalletti mette in guardia: i numeri a volte possono ingannare. Dopo la partita, il tecnico ha parlato di miglioramenti, ma sottolinea che c’è ancora strada da fare per consolidare il passo in campionato.

La Juventus esce dal Tardini con tre punti pesanti e una prestazione che certifica la crescita del gruppo: il 4-1 sul campo del Parma, maturato nella 23ª giornata di Serie A, consolida la corsa Champions e rafforza la fiducia attorno al lavoro di Luciano Spalletti. Al termine della gara, l’allenatore bianconero ha fatto il punto su campo, mercato e condizioni dei singoli, fissando paletti chiari. Spalletti e i complimenti: «Fa piacere, ma contano i compagni». Gli elogi arrivati dai leader dello spogliatoio – Gleison Bremer e Weston McKennie su tutti – non hanno spostato l’attenzione del tecnico dal collettivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Spalletti dopo Parma: «Crescita vera, ma i numeri ingannano»

