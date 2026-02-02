Spaccio di eroina | dai 2 euro per dose ai clienti premium In quattro a processo

Questa mattina a Perugia si è aperto un processo contro quattro persone accusate di gestire un traffico di eroina. Gli imputati, difesi da tre avvocati, vengono chiamati in causa per aver organizzato un sistema di spaccio che offriva dosi a partire da 2 euro, rivolto anche a clienti considerati “premium”. Il giudice ascolterà ora le accuse e le testimonianze per fare luce sulla rete di questo traffico.

Quattro persone, difese dagli avvocati Vincenzo Bochicchio, Claudia Minelli e Camillo Carini sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. L’inchiesta è partita dall’overdose di un uomo nel 2018 e durata oltre un anno, con decine di intercettazioni e testimonianze. Le indagini erano iniziate dall’overdose di un 27enne avvenuta il 12 novembre del 2018. Quel caso spinse i militari ad avviare un’articolata attività investigativa, culminata in una informativa di reato il 29 settembre 2019, che ricostruiva le dinamiche del presunto sodalizio criminale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

