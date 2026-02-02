Sostituire i pini di Roma? Un suicidio Bisogna fare manutenzione ma il Comune taglia il numero dei giardinieri

Il Comune di Roma pensa di sostituire tutti i pini della città, ma molti esperti e cittadini criticano questa decisione. Secondo alcune voci, si tratta di una scelta drastica che rischia di compromettere il verde pubblico senza risolvere i problemi di sicurezza. “Sostituire gli alberi pericolosi” diventa una soluzione complessa, mentre si tagliano i giardinieri e si riduce la manutenzione. La gente si chiede se non sia più sensato intervenire con lavori di cura e controllo piuttosto che eliminare interi filoni di verde urbano.

“Si vogliono azzerare e sostituire tutti i pini di Roma perché pericolosi? Bene allora, che si faccia anche un divieto di circolazione per le auto, che con la libertà di spostamento ci regalano anche un numero elevatissimo di morti e gravi danni alla salute, oltre che economici, basti pensare a quanto pagato dalle assicurazioni”. Mario Bencivenni – docente a contratto alla Scuola di specializzazione in restauro dei giardini storici e del paesaggio della Facoltà di Architettura alla Sapienza di Roma e referente verde urbano di Italia Nostra Firenze – definisce “assurda” l’ipotesi ventilata dall’assessora al Comune di Roma Sabrina Alfonsi e dopo l’altro crollo di ieri, in via dei Fori Imperiali, che ha causato il ferimento di tre persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima ondata di maltempo ha causato il crollo di numerosi alberi a Roma, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza urbana.

