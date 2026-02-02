Sos focolaio di aviaria Attivate le procedure per contenere l’infezione

Un focolaio di aviaria è stato scoperto in un allevamento familiare a San Giuliano Terme. Le autorità hanno già attivato le procedure per contenere l’infezione e prevenire la diffusione. La scoperta ha fatto scattare immediatamente controlli e misure di sicurezza sul territorio.

Un focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore in un piccolo allevamento familiare nel territorio comunale di San Giuliano Terme. La positività è stata riscontrata, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, a seguito dei campionamenti effettuati dopo la morte di alcuni polli e galline. In base alle normative vigenti e d'intesa con le autorità regionali e comunali, sono state immediatamente attivate tutte le procedure di biosicurezza previste per il contenimento dell'infezione e la tutela della salute pubblica. Previsti l'abbattimento dei polli presenti nell'allevamento infetto e un controllo di tutti gli allevamenti presenti nel raggio di 3 chilometri, per verificare che la malattia non si diffonda nel territorio.

