Sos focolaio di aviaria Attivate le procedure per contenere l’infezione
Un focolaio di aviaria è stato scoperto in un allevamento familiare a San Giuliano Terme. Le autorità hanno già attivato le procedure per contenere l’infezione e prevenire la diffusione. La scoperta ha fatto scattare immediatamente controlli e misure di sicurezza sul territorio.
Un focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore in un piccolo allevamento familiare nel territorio comunale di San Giuliano Terme. La positività è stata riscontrata, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, a seguito dei campionamenti effettuati dopo la morte di alcuni polli e galline. In base alle normative vigenti e d’intesa con le autorità regionali e comunali, sono state immediatamente attivate tutte le procedure di biosicurezza previste per il contenimento dell’infezione e la tutela della salute pubblica. Previsti l’abbattimento dei polli presenti nell’allevamento infetto e un controllo di tutti gli allevamenti presenti nel raggio di 3 chilometri, per verificare che la malattia non si diffonda nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su San Giuliano Terme
Focolaio di influenza aviaria contenuto in zona Pisana, misure di sicurezza attivate per proteggere il bestiame locale.
In provincia di Pisa si è diffuso un focolaio di influenza aviaria.
Rally show 2025, attivate le procedure per il rimborso dei biglietti: ecco come fare
Ultime notizie su San Giuliano Terme
Argomenti discussi: Sos focolaio di aviaria. Attivate le procedure per contenere l’infezione.
Influenza aviaria nel Pisano, focolaio circoscritto a San Giuliano TermeIl virus individuato in un piccolo allevamento familiare. Attivate le procedure di sicurezza, abbattuti gli animali e avviati i controlli nel raggio di 10 chilometri. Asl e Comune rassicurano: nessun ... rainews.it
Circoscritto un focolaio di influenza aviaria nel PisanoE' sotto controllo e circoscritto, grazie ai controlli dei veterinari Asl, un focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore in un piccolo allevamento familiare nel territorio comunale di ... ansa.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.