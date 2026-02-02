SONDAGGIO Fiorentina calciomercato chiuso | dai il tuo voto al mercato viola
La Fiorentina ha chiuso la finestra di gennaio con un mercato molto attivo. Nei ultimi giorni, i viola hanno fatto diverse operazioni in entrata e in uscita, cercando di rafforzare la squadra. Ora i tifosi si chiedono se il lavoro fatto sia stato sufficiente e quale impatto avrà sulla stagione. La conferma ufficiale dei movimenti è arrivata poco fa, e i commenti dei supporter si moltiplicano sui social.
Si è chiusa pochi minuti fa la sessione invernale del calciomercato 2026, dove la Fiorentina è stata una delle maggiori protagoniste per il numero di operazioni effettuate, sia in entrata che in uscita. Di seguito la tabella degli acquisti e delle cessioni del club gigliato e il sondaggio (in fondo): che voto dai al mercato viola?
Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per l’arrivo in viola di Manor Solomon dal Tottenham. I dettagli
La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Manor Solomon dal Tottenham, segnando il primo intervento di mercato della gestione Paratici.
Fiorentina: Paratici al Viola Park il 5 gennaio. Con novità di mercato. Vanoli resta se batte la Cremonese
Il 5 gennaio 2026, Fabio Paratici sarà presente al Viola Park di Firenze, portando con sé importanti novità di mercato.
FIORENTINA CALCIOMERCATO | MONOR SOLOMON E' VIOLA ! PRIMO COLPO DI MERCATO
