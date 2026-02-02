Il portiere Sommer si salva in corner, evitandogli un errore che avrebbe potuto costare caro. Nel finale si riscatta con una parata decisiva su Vardy, mantenendo la sua porta inviolata. La partita resta aperta, ma il suo intervento mette in sicurezza il risultato.

SOMMER 6,5. Manca poco che l’effetto del pallone non lo tradisca come il collega, ma si salva. Bravo nel finale su Vardy. BISSECK 6. Eccessivamente sicuro, Chivu lo richiama all’arte della semplicità. AKANJI 6,5. Ultimo baluardo. Attento. BASTONI 7. Alimenta la catena a sinistra con la sua qualità e non sbaglia una mossa in chiusura. L. HENRIQUE 6,5. La staffilata di Zielinski trasforma la sua iniziativa in assist. La percentuale di timidezza è ancora un po’ alta. FRATTESI 6. Giusto qualche inserimento. Sembra in debito di brillantezza. ZIELINSKI 7. Parte con qualche errore, si rialza prontamente e firma il raddoppio dalla distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sommer si salva. Assist Dimarco. Esposito lottatore

Approfondimenti su Sommer Esposito

L'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sommer Esposito

Argomenti discussi: Inter-Pisa, le pagelle: Dimarco stratosferico, 8. Sommer terrificante, 4; Inter-Pisa 6-2, pagelle e tabellino: Moreo e Sommer fanno tremare San Siro, Dimarco show, Lautaro ed Esposito si confermano; Inter-Pisa LIVE; Serie A, Juventus va a mille all'ora: a Parma è 4 a 1 - Aggiornamento del 02 Febbraio delle ore 01:34.

L'Inter va, 2-0 alla Cremonese: #Lautaro sfrutta un assist di #Dimarco e di testa sblocca il risultato, #Zielinski trafigge #Audero con un tiro velenoso da fuori area. Un solo rischio, il palo di #Zerbin. Episodio spiacevole: petardo dalla curva interista, colpito #Aud x.com

C'è un pre e un post Dimarco nella storia di questo gioco Con l'assist a Lautaro, dopo solo 23 giornate ha raggiunto il record di Bellanova (24/25) e Cuadrado (20/21) come assist effettuati da un difensore in un campionato: 9 #Fantacalcio #SerieA - facebook.com facebook