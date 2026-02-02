Sociale | il 3 febbraio a Roma la 14ma serata di beneficenza in onore di Elsner

Il 3 febbraio a Roma si tiene la 14esima edizione di “Te lo faccio vedere chi sono io”, una serata di beneficenza dedicata a Gianni Elsner. L’evento torna dopo qualche anno e attira molte persone, tutte unite per sostenere una causa importante. La serata si svolge nella capitale, coinvolgendo artisti e benefattori che vogliono ricordare Elsner e contribuire a una buona causa.

Torna a Roma la quattordicesima edizione di "Te lo faccio vedere chi sono io", una serata di beneficenza dedicata alla memoria di Gianni Elsner. Anche per quest'anno, l'evento si svolgerà presso il teatro Parioli Costanzo di Roma, martedì 3 febbraio 2026, con inizio alle 20:30. L'obiettivo principale della serata è quello di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative di solidarietà promosse dall'associazione Gianni Elsner, con particolare attenzione ai progetti dedicati alla formazione scolastica in Paraguay. A condurre la serata saranno Luciano Lembo e Alberto Laurenti, i quali si alterneranno sul palco insieme a numerosi artisti, tra cui: Antonio Giuliani, Daniela Mei, Dani Bra, Baz (Marco Bazzoni), Roberto Ranelli, Manuela Villa, Monsieur David, Rumba de Mar e Stefano Indino.

