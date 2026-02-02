Smantellamento bonifica e occupazione | Mimit risponde a interrogazione su Cerano

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy risponde a un’interrogazione sulla situazione a Cerano. Il governo ha annunciato che procederà con la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica dell’area. Contestualmente, si impegna a sostenere l’occupazione nel territorio, cercando di limitare le ripercussioni sui lavoratori coinvolti. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con le parti che chiedono chiarezza sui prossimi passi.

Il documento a firma della sottosegretaria di Stato Fausta Bergamotto alle richieste pervenute dall'onorevole Michele Stefanazzi del Pd ROMA - Messa in sicurezza, smantellamento e bonifica di Cerano, oltreché sostegno all'occupazione nel territorio. Questi sono i temi centrali che riguardano l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Michele Stefanazzi del Pd e alla quale ha dato risposta scritta la sottosegretaria di Stato Fausta Bergamotto. La risposta riporta una sintesi dei passaggi essenziali effettuati dall'attuale Governo negli ultimi anni sulla materia con l'impegno di fare il massimo per risolvere le criticità.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Cerano Smantellamento "Cerano, la transizione energetica come motore di crescita e occupazione stabile" Guasticce | Magna Closures guarda al futuro tra sviluppo e rilancio, firmato al Mimit un protocollo triennale: "Investimenti e occupazione" Magna Closures di Guasticce ha firmato un protocollo triennale con il Mimit, volto a sostenere lo sviluppo e il rilancio dello stabilimento. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cerano Smantellamento Argomenti discussi: Stop a insediamenti abusivi e discariche. L'idea è un parco lineare lungo il Tevere; Ciminiera, avanti piano. Previsioni non rispettate. In ritardo la demolizione; Villa Bonelli, giù il chiosco del degrado. Smantellamento, bonifica e occupazione: Mimit risponde a interrogazione su CeranoIl documento a firma della sottosegretaria di Stato Fausta Bergamotto alle richieste pervenute dall'onorevole Michele Stefanazzi del Pd ... brindisireport.it L’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sarà centrale per le fasi di smantellamento, decontaminazione e bonifica, ma anche per monitorare nel tempo l'efficacia degli interventi e il comportamento degli inquinanti nelle falde. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.