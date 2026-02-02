skoda punta al 2025 con produzione ampliata e catena di approvvigionamento rafforzata

Skoda ha chiuso il 2025 con un record storico di produzione. La casa automobilistica ceca ha realizzato oltre 1.065.000 veicoli, segnando un aumento del 15% rispetto all’anno prima. Ora punta a crescere ancora di più, ampliando la produzione e rafforzando la catena di approvvigionamento.

Skoda ha chiuso il 2025 con un record storico di produzione: 1.065.000 veicoli realizzati, un balzo del 15% rispetto all’anno precedente. Il risultato, che supera per la prima volta il milione di unità prodotte in un singolo anno, conferma la strategia del marchio boemo di espansione globale e rafforzamento della propria catena produttiva. Il successo è frutto di un’ottimizzazione dei processi industriali, del recupero della domanda in tutti i principali mercati e di un piano di investimenti mirato a rafforzare la resilienza del sistema produttivo. Il cuore della produzione rimane la Ceca, con l’impianto di Mladá Boleslav che ha realizzato 605. 🔗 Leggi su Ameve.eu

