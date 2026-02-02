Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, l’evento più atteso dell’inverno e uno dei più importanti in Italia quest’anno. Le speranze di medaglia dell’Italia sono alte, soprattutto nel settore Skeleton, dove il team misto ha già dato segnali positivi. Gli atleti si preparano a scendere in pista con la voglia di fare bene, mentre l’Italia spera di conquistare le prime medaglie in questa rassegna olimpica.

Pochissimi giorni e prenderà il via l’evento più importante sia a livello invernale, ma probabilmente in generale sul suolo italiano in questa stagione: le Olimpiadi di Milano-Cortina. Bel Paese che si presenta con tantissime speranze di far bene, tra queste anche alcune possibilità in chiave skeleton, sulla nuova pista Eugenio Monti. La carta più importante da giocare è quella del Mixed Team, la prova a squadre con la somma dei tempi tra la discesa di una donna e quella di un uomo. In questa stagione è arrivato il terzo posto di St. Moritz per Alessandra Fumagalli ed Amedeo Bagnis, ai Mondiali Valentina Margaglio ed Mattia Gaspari furono quinti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Il Mixed Team fa ben sperare

Approfondimenti su Skeleton Olimpiadi

L’Italia punta forte sullo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Skeleton Olimpiadi

Argomenti discussi: Skeleton, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Lo skeleton alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Skeleton, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli a caccia del grande risultato!; Skeleton, Amedeo Bagnis verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: obiettivo medaglia | Intervista.

Skeleton, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Il Mixed Team fa ben sperarePochissimi giorni e prenderà il via l'evento più importante sia a livello invernale, ma probabilmente in generale sul suolo italiano in questa stagione: ... oasport.it

L’Italia dello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali: medaglie e curiosità in vista di Milano Cortina 2026Qual è stata la prima medaglia Olimpica italiana nello skeleton? Chi sono i Campioni che hanno scritto la storia della squadra italiana a pancia ingiù sul ghiaccio? Scopri il leggendario oro di Nino B ... olympics.com

Inizia col botto il 39° Campionato Italiano Indoor Para-Archery di Lamezia Terme! Al termine della qualifica l'arciere azzurro Paolo Tonon, bronzo mixed team a Parigi 2024 con Daila Dameno, ha realizzato nel W1 il nuovo primato mondiale sulle 60 frecce - facebook.com facebook